"Россети" направят 12,6 млрд рублей на развитие электросетей Новгородской области

Введут около 300 км линий электропередачи и 133 МВА новой трансформаторной мощности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января./ТАСС/. "Россети" в текущем году направят на развитие электросетевого комплекса Новгородской области более 12,6 млрд рублей. Будет введено около 300 км линий электропередачи и 133 МВА новой трансформаторной мощности. Об этом сказал глава группы Андрей Рюмин на встрече с губернатором региона Александром Дроновым, посвященной работе сетевой инфраструктуры в зимний период и проектам, нацеленным на развитие Новгородской области.

Как отметили в компании "Россети", в конце декабря - начале января через Новгородскую область прошло несколько циклонов с обильными осадками и шквалистым ветром. "Непогода сопровождалась колебаниями температуры около нуля градусов. В таких условиях линии электропередачи всего за час покрывались толстым слоем льда и мокрого снега, что приводило к обрывам проводов. Новгородские энергетики в круглосуточном режиме ликвидировали последствия непогоды. На помощь пришли коллеги из соседних областей", - добавили в группе.

"Россети" в общей сложности задействовали 97 бригад, которые устранили 2 тыс. обрывов проводов линий электропередачи, убрали 3,7 тыс. упавших деревьев.

"Хочу еще раз поблагодарить энергетиков, в том числе из других регионов, за помощь, которую они оказали Новгородской области. Ситуация непростая, но специалисты работали профессионально и самоотверженно", - сказал Александр Дронов. Глава региона отметил, что износ сетей электроснабжения в Новгородской области составляет более 80%. Для исправления ситуации, по поручению Президента России, разработана Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Новгородской области в 2024-2027 годах. В соответствии с ней планируется реконструкция более 60 энергообъектов, монтаж свыше 750 км самонесущего изолированного провода на воздушных линиях электропередачи, устойчивого к образованию наледи.

Глава "Россетей" Рюмин подчеркнул, что ситуация в Новгородской области остается на особом контроле. На надежность электроснабжения потребителей влияет не только погода, но и накопленный за предыдущие годы износ сетей. "Преодолеть этот вызов - наша ключевая задача. Но также важно продолжить проекты, которые создают условия для развития региона. Сейчас мы готовимся к открытию новой магистральной подстанции 330 кВ, начинаем строительство энергообъектов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург", - сказал он.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.