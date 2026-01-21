Эксперты назвали самые популярные подержанные легковушки до 1 млн рублей в РФ

Согласно исследованию агентства "Автостат", чаще всего предлагаются Kia Rio и универсал Lada Vesta SW

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Чаще всего на вторичном рынке РФ за сумму около 1 млн рублей предлагаются 9-летний Kia Rio и 6-летний универсал Lada Vesta SW. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"В ходе подготовки ежемесячного обзора мы составили рейтинг, основанный на числе объявлений о продаже таких автомобилей. Оказалось, что чаще всего за эту цену предлагаются Kia Rio в возрасте 9 лет и 6-летний универсал Lada Vesta SW", - отметили эксперты "Автостата".

Согласно исследованию агентства, за аналогичную сумму также можно приобрести годовалый внедорожник Lada Niva Legend или 5-летний седан Lada Vesta. В список также вошли 8-летние Volkswagen Polo и Skoda Rapid, 7-летний Renault Sandero и 9-летний Ford Focus.

Как отметили в "Автостате", данные были рассчитаны на основании мониторинга предложений о продаже на вторичном рынке без учета фактических объемов реализации.