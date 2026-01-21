Задержанный на 23 часа в Казахстане самолет из Вьетнама прилетел в Екатеринбург

Была выявлена необходимость проведения дополнительного технического обслуживания, что вызвало длительную задержку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании SCAT Airlines, летевший из вьетнамского Фукуока и задержавшийся на 23 часа из-за техобслуживании в казахстанском Таразе, сел в Екатеринбурге. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

"Рейс DV-451. Фукуок - Тараз - Екатеринбург. Прибыл", - указано на табло.

Ранее казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines сообщал, что в ходе предполетной подготовки воздушного судна в Таразе была выявлена необходимость проведения дополнительного технического обслуживания, что вызвало длительную задержку.