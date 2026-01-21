ГД отклонила запрет банкам на переуступку долгов коллекторам

Законопроект не прошел первое чтение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). Документ был инициирован группой депутатов от фракции ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой.

Законопроект также предоставлял заемщику право в течение 10 дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств по договору потребительского кредита (займа).

"Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам. <...> Принятие законопроекта существенно снизит возможности коллекторских организаций по взаимодействию с должниками и защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении", - указали авторы документа.

Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал законопроект. "Введение полного запрета в части уступки кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) может негативно отразиться на состоянии финансового рынка, поскольку будут созданы условия для удорожания потребительских кредитов (займов) для граждан в связи с дополнительными издержками для кредиторов, и привести к ухудшению положения заемщиков", - говорится в заключении комитета. Правительство РФ также высказалось против документа.