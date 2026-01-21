Минтранс проработает допфинансирование ремонта дорог на Камчатке после снегопада

Ситуацию с дорожным покрытием проанализируют начале весны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минтранс России проработает вопрос дополнительного финансирования восстановления дорожной сети на Камчатке после аномальных снегопадов этой зимой, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В начале весны, как только снег будет сходить, совместно с коллегами проанализируем ситуацию с дорожным покрытием и будем готовы оказать необходимую помощь", - заявил глава министерства.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к Путину с просьбой выделить дополнительные средства на восстановление уличной дорожной сети весной. По его словам, региональные власти уже сейчас прогнозируют очень серьезные повреждения дорог при таянии снега. Отвечая на вопрос Путина о просьбе губернатора, глава Минтранса подчеркнул: "Отработаем вместе с коллегами, как сказано". В настоящее время, по его словам, внимание сфокусировано на расчистке федеральных магистральных трасс и поддержке коллег в Камчатском крае.