Минэнерго отмечает рост предложения топлива в РФ

Причиной стало завершение ремонтов на НПЗ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство энергетики отмечает стабилизацию топливного рынка России, предложение выросло в том числе из-за завершения ремонтных работ на НПЗ. Благоприятная ситуация также стабилизировала стоимость топлива на независимых АЗС, сообщили журналистам в Минэнерго.

"Благоприятная ценовая ситуация в крупнооптовом и мелкооптовом сегменте на фоне насыщения внутренних региональных рынков топлива и своевременных принятых правительством РФ мер обеспечила стабилизацию цен независимых сетей АЗС, что также благоприятно сказывается на увеличении конкуренции и системе распределения топлива", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что правительством в декабре 2025 года был продлен временный запрет на экспорт автомобильного бензина, а также на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Таким образом, весь дополнительный объем произведенных светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок, формируя запасы к весеннему периоду роста спроса, добавили в Минэнерго.

"Положительное влияние на рост предложения также оказывает завершение ремонтных работ на НПЗ. Министерство энергетики в ежедневном режиме проводит работу с регионами и предпринимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения экономики и населения страны моторным топливом", - сообщили в Минэнерго.