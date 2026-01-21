Решетников: для пекарни "Машенька" сохраняются льготные варианты налогообложения
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Владелец люберецкой пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов, который ранее обратился к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о налоговой нагрузке для малого бизнеса, сможет выбрать подходящие варианты сохранения льготного налогообложения как предприниматель, работающий в отрасли экономики предложения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у главы государства о переходе МСП на новую систему налогообложения.
В ходе прямой линии Максимов задал президенту вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Предприниматель рассказал, что с 2026 года будет вынужден платить НДС для малого бизнеса, что повлечет дополнительные издержки.
"С 1 января продолжается поэтапный переход для бизнеса на упрощенной системе налогообложения. С 60 млн до 20 млн рублей корректируется порог дохода, с которого появляется обязанность по уплате НДС", - напомнил министр.
Он добавил, что вводится тарифная линейка по страховым взносам, сохраняется возможность для регионов снижать ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для отраслей, связанных с производством, а также предусматривается поэтапная корректировка предельного дохода для применения патентной системы налогообложения.
"Эти решения коснутся и владельца пекарни "Машенька", задавшего вам вопрос на прямой линии, - обратился к президенту Решетников. - При этом для него, как и для всех предпринимателей, работающих в отраслях экономики предложения, сохраняются льготные варианты налогообложения. Они могут выбрать подходящий для их работы режим".
Заработная плата и освобождение от НДС
Министр рассказал, что Максимов ведет деятельность в сфере общественного питания. Такой бизнес может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли, в том числе за прошлый год. "И получить льготную ставку по страховым взносам 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения", - уточнил Решетников.
Для применения льгот по страховым взносам доля доходов от обрабатывающего производства должна превышать 70% за предыдущий год, указал министр.
Кроме того, владелец пекарни "Машенька" может получить региональную льготу по ставке налога на УСН.
"Также коллеги из Мособласти предложили пекарне открыть дополнительную точку продаж. И компенсировать затраты на аренду и оборудование по своей программе поддержки МСП", - добавил Решетников.