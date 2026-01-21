Путин поддержал переходный период по налоговым изменениям для малого бизнеса

Это позволит МСП подстроить свои показатели и получить льготы по налогам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова ввести переходный период по налоговым изменениям для малого бизнеса.

Решетников в ходе совещания с президентом предложил на 2026 год ввести переходный период для малого бизнеса и учитывать параметры деятельности компаний не за 2025 год, а "квартальные данные текущего года". Это позволит бизнесу подстроить свои показатели и получить льготы по налогам.

"Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, правильно, и, конечно, я поддерживаю", - отметил Путин.

Суть поправок

С 2026 года началось поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, начиная с которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. С 2026 года порог - 20 млн рублей, с 2027 года - 15 млн рублей, а с 2028 года - 10 млн рублей.

При этом для малого бизнеса, работающего в отраслях экономики предложения, сохраняются льготные варианты налогообложения. Предприниматели могут выбрать подходящий для их работы режим. Но чтобы подстроиться под льготы, нужно, чтобы компании соответствовали ряду параметров деятельности за 2025 год.

"А так как предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце уже прошлого [2025] года, то на многие показатели они повлиять не могли", - пояснил в ходе доклада президенту Решетников, отметив, что в связи с этим и возникла идея о введении переходного периода, учитывающего при установке налога квартальные данные 2026 года.