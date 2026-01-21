Путин поручил подумать об упрощении налоговой отчетности для малого бизнеса

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести переходный период для малого бизнеса и учитывать параметры деятельности компаний за первый квартал 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подумать над возможностью упростить для малого бизнеса отчетность по налогам.

Читайте также Поддержка семей и бесперебойное обеспечение льготными лекарствами. Заявления Путина

"Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности [для малого бизнеса], - обратился российский лидер к министру. - Вы так в целом сейчас коснулись этого [в своем докладе], но напрямую, чтобы было понятно, что речь идет об упрощении налоговой отчетности, надо посмотреть".

Также президент положительно оценил работу центров "Мой бизнес", отметив, что информационная и методическая поддержка нужны предпринимателям, и работа в целом налажена.

Вместе с тем Путин указал, что у предпринимателей по-прежнему возникают вопросы. В частности, речь об обращении на прямую линию владельца пекарни "Машенька", который рассказал, что с 2026 года будет вынужден платить НДС для малого бизнеса, что повлечет дополнительные издержки.

"Если такие вопросы возникают, которые прозвучали на прямой линии, значит есть над чем работать с точки зрения информационного и методического обеспечения и поддержки соответствующей", - резюмировал президент.

С 2026 года началось поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, начиная с которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. С 2026 года порог - 20 млн рублей, с 2027 года - 15 млн рублей, а с 2028 года - 10 млн рублей.