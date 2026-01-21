Эксперт Фомиченко: доля вакантных складов в Москве снизится на 1,2 п. п.

Партнер NF Group отметил, что к середине 2026 года прогнозируется возвращение активности на складской рынок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Доля вакантных складских площадей в московском регионе может снизиться на 1,2 процентных пункта к середине в 2026 года, до 3,5%, средняя ставка - с 10,9 тыс. до 10,5 тыс. руб. Об этом рассказал журналистам партнер NF Group Константин Фомиченко.

"Остановимся на доле вакантных складских площадей с учетом субаренды. По итогам 2025 года в Москве их доля составила 4,3% в результате ряда крупных сделок, прошедших в конце года. Это намного лучше, чем ожидалось - 5,5%, - а в пессимистичных сценариях думали, что будет 7%. Также несколько скорректировались ставки аренды. В Москве они с 12 тыс. руб. снизились до 10,9 тыс. руб. за кв. м по итогам 2025 года. К середине этого года средняя ставка аренды на склады (без эксплуатации, индексирования, коммунальных платежей и другого) ожидается на уровне 10,5 тыс. руб. за кв. м. Это средняя ставка, которая очень сильно зависит от локации", - сказал он.

По словам Фомиченко, к середине 2026 года прогнозируется возвращение активности на складской рынок, стабилизация ставок аренды, а также достаточно высокая инвестактивность на рынке.