Эксперт Давыдова прокомментировала законопроект о беспилотниках в РФ

Принятие закона позволит машинам без водителя выйти на российские дороги к 2028 году, считает директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Принятие закона о беспилотном движении позволит к 2028 году вывести на дороги России автомобили пятого уровня автономности, которые смогут перемещаться без человека в кабине. Об этом сообщила ТАСС директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Планируется, что документ будет внесен в правительство в первом квартале 2026 года, а вступит в силу не позднее третьего квартала 2027 года.

"Федеральный закон о ВАТС позволит в 2028 году вывести на дороги общего пользования автомобили пятого уровня автономности и эксплуатировать беспилотные автомобили без присутствия человека в кабине", - сказала она.

Давыдова отметила, что законопроект разрабатывался на площадке ассоциации при участии представителей "Автотеха", "Яндекса", "Камаза", "Национального перевозчика", а также правительств Москвы и Санкт-Петербурга.

Она подчеркнула, что документ закрепляет единые правила, условия допуска к дорогам, включая обязательное страхование, наличие регистратора данных и защиту от несанкционированного вмешательства.

"Ключевой смысл законопроекта в этой редакции - распределить ответственность между всеми участниками: производителем и разработчиком системы, владельцем, эксплуатантом, сервисным центром и оператором дистанционной поддержки. Это снижает правовую неопределенность и создает предсказуемую среду для масштабирования технологий", - сказала директор ассоциации.

Она также отметила, что для контроля рисков законопроект фиксирует обязательный мониторинг и дистанционную поддержку. "ВАТС 4-5 уровня могут двигаться в автоматизированном режиме только при подключении к сервису дистанционной поддержки. Оператор получает полномочия корректировать маршрут, запускать маневр минимального риска и обязан оперативно информировать ГИБДД о ДТП", - добавила эксперт.

21 января Минтранс РФ опубликовал законопроект, определяющий правовые основы для эксплуатации беспилотников. Ожидается, что к 2050 году Россия станет лидером по внедрению таких технологий, а половина всех транспортных средств будут беспилотными. Экономия в год при отсутствии водителя за рулем составит около 16 млн руб. при парке ВАТС в 100 единиц. План до 2030 года предусматривает увеличение парка беспилотников до 1 700 единиц.