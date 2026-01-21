Путин: за последние годы фармацевтика РФ сделала колоссальный шаг

Еще есть над чем работать, подчеркнул президент

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская фармацевтическая отрасль за последние годы сделала колоссальный шаг вперед, но еще есть над чем работать. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Хотел бы отметить, что за последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь. Но, как Антон Андреевич [Алиханов, глава Минпромторга] сам сказал - есть над чем работать", - сказал Путин.

"Это одна из тех сфер, где нам, безусловно, нужно еще многое сделать для повышения своей независимости", - добавил президент. Путин поддержал сказанное Алихановым в части необходимости наращивать объем исследований, которые повышают самостоятельность и независимость России. "Давайте в этом ключе будем двигаться дальше", - призвал глава государства.