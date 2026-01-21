ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Законопроект по отпуску лекарств через "Почту России" примут до конца января

Документ находится на рассмотрении правительства
16:31
обновлено 17:55

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий получение лекарственных препаратов через "Почту России", документ внесен на рассмотрение в правительство. Ожидается, что он будет принят до конца января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что до конца января вопрос уже будет у нас решен, потому что документ всеми согласован, внесен в правительство", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках принятия проекта постановления об отпуске лекарств по "Почте России".

Министр добавил, что это касается внедрения передвижных мобильных аптек в отдаленных населенных пунктах, законопроект принят Государственной думой в первом чтении. Планируется, что в текущей сессии он будет принят и во втором чтении. 

