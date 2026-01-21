Эксперт Аверкина заявила, что не ждет ухода ретейлеров с Патриарших прудов

Заместитель директора направления стрит-ретейла NF Group отметила, что район из премиального, богемного, превратился в массовый

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глобального ухода брендов и ресторанов из района Патриарших прудов в Москве не ожидается в 2026 году, несмотря на прошлогодние закрытия, рассказала журналистам заместитель директора направления стрит-ретейла NF Group Олеся Аверкина.

"Глобального ухода брендов и ресторанов из района Патриарших прудов в Москве в 2026 году не ожидается. Несмотря на закрытие порядка 15 заведений в 2025 году, снижение доли общепита в районе Патриарших прудов было не таким значительным - на 7% (с 60% до 53%), что привело к увеличению вакансии. По предварительным подсчетам вакантность на улице Малая Бронная выросла до 7%, однако по факту она будет ниже, потому что многие площадки забрали другие ретейлеры", - сказала она.

По словам Аверкиной, район Патриарших прудов продолжает некую трансформацию, но остается популярным у ретейлеров. "Приходят новые бренды, которые раньше были онлайн. Сейчас они открывают здесь свои шоурумы. Это привело к тому, что район из премиального, богемного, превратился в массовый. Из-за того, что приходит потребитель с небольшим бюджетом, снижение чеков в ресторанах привело к закрытию некоторых заведений. Поэтому никакого глобального ухода всех арендаторов с Патриарших не будет. Вакансия будет снижаться, ставки будут расти", - заключила она.