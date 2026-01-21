Объем средств из бюджета РФ на поддержку АПК Республики Алтай вырастет на 40%

Сумма составит 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Республика Алтай в 2026 году получит на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) и развитие сельских территорий 1,4 млрд рублей из федерального бюджета, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Уточняется, что Патрушев провел рабочую встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком, на которой они обсудили ситуацию в АПК и экологию региона.

"В 2025 году объем средств федерального бюджета, предусмотренных на поддержку АПК и развитие сельских территорий Республики Алтай, составил 1 млрд рублей. В текущем году финансирование увеличено и достигнет порядка 1,4 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из приоритетных задач для региона является повышение качества жизни в сельской местности, для этого субъект участвует в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". "В 2025 году проекты благоустройства затронули села Усть-Коксинского и Чойского районов. В 2026 году продолжается строительство школы и детского сада в селе Элекмонар, начнется ремонт центрального водопровода в селе Шебалино. Дмитрий Патрушев отметил необходимость усиления контроля за своевременной и качественной реализацией мероприятий программы", - добавили в аппарате.

Также сообщается, что в ходе обсуждения были затронуты вопросы экологии. Республика Алтай участвует в двух федеральных проектах - "Экономика замкнутого цикла" и "Сохранение лесов", до 2030 года на эти проекты из федерального бюджета запланировано выделение 460 млн рублей.

"Предполагается ввод мощностей по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, а также мероприятия по лесовосстановлению, оснащению лесопожарной техникой, уходу за лесными культурами, развитию объектов лесного семеноводства и питомников, формированию запаса семян. Так, например, в 2026 году планируется создание на территории Турочакского лесничества тепличного комплекса. В нем будут выращивать сеянцы хвойных пород - преимущественно сосны и кедра", - уточняется в сообщении.