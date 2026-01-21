Хуснуллин: объемы строительства в России с 2020 года выросли на 34%

Вице-премьер РФ отметил, что в 2025 году рост составил 1,7%

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Объемы строительства на территории РФ с 2020 года выросли на 34%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России с членами правительства.

"Мы сейчас с губернаторами и Минстроем посчитали предварительные данные. Мы видим точно совершенно, что у нас в 2025 году произошел рост объемов строительства уже на 1,7%. Причем этот рост у нас идет стабильно с 2020 года. За шесть лет мы выросли на 34%", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что текущий объем введенной недвижимости в РФ составит порядка 149 млн кв. м, из них более 40 млн - нежилая (в 2025 году). "Это максимальный объем за все время, пока мы вот вели статистику и учет" - подчеркнул Хуснуллин.