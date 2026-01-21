Минпромторг: РФ предстоит большая работа по лекарствам против ВИЧ и гепатита

Глава ведомства Антон Алиханов отметил, что у российских компаний есть необходимые компетенции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. России предстоит проделать большую работу по лекарствам против ВИЧ и гепатита, а также инсулиновым препаратам. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Большая работа предстоит по лекарствам против ВИЧ, гепатита, инсулиновым препаратам, где мы покрываем около половины, или чуть больше по отдельным направлениям от общего объема госзакупок", - сказал он.

Алиханов отметил, что необходимые компетенции у российским компаний есть, но многие препараты пока защищены патентами. "По истечении срока их действия будем готовы оперативно сразу выпускать эти препараты на российских площадках", - заявил министр.