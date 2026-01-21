В РФ к 2030 году планируется построить не менее 10 новых фармпроизводств

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что они будут специализироваться на противоопухолевых, гормональных, радиофармацевтических и других социально важных препаратах

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Не менее 10 новых фармпроизводств планируется построить в России к 2030 году, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"На наш взгляд, индустриальная база в отрасли, она в основном уже сформирована. До 2030 года, как я сказал, у нас планируется строительство еще не менее 10 новых производств", - сказал министр.

По его словам, они будут специализироваться на противоопухолевых, гормональных, радиофармацевтических и других социально важных препаратах.

"Но сейчас мы считаем важным делать упор на переходе от экстенсивной к инновационной модели развития отрасли, то есть смещать акцент на расширение линейки препаратов, создание новых лекарств и дальнейшее повышение уровня локализации", - отметил Алиханов.