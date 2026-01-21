УНИАН: в Киеве из-за проблем с электричеством закрываются ТЦ

Многие жители города приходят греться в торговые центры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Торговые центры в Киеве начали закрываться из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В частности, закрыт крупный ТЦ "Проспект" в районе метро "Черниговская", в который многие жители города приходили греться.

Ранее отключения электроснабжения в Киеве привели к временному сбою в работе пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха в украинской столице.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.