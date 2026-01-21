"Газпром" перечислил в бюджет Петербурга 460 млрд рублей налогов за пять лет

Это почти 9% доходов городского бюджета за этот период, сообщили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Газпром" за пять лет перечислил в бюджет Петербурга около 460 млрд рублей налогов, это почти 9% доходов городского бюджета за этот период, сообщили в пресс-службе компании.

"За пять лет, 2020-2024 годы, Группа Газпром перечислила в бюджет Санкт-Петербурга порядка 460 млрд рублей налогов. Это около 9% всех доходов бюджета города за пятилетний период (5,172 трлн рублей)", - говорится в сообщении.

В том числе 327 млрд рублей составил налог на прибыль. Более 100 млрд рублей пришлось на налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Благодаря переезду компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург объем выплат НДФЛ в городской бюджет значительно вырос. Так, с 2020 года показатель увеличился в 2,6 раза и в 2024 году превысил 31 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе компании.

С 2020 по 2024 года "Газпром" направил на реализацию социально значимых проектов более 60 млрд рублей. В 2015-2025 годах - более 100 млрд рублей.

"Переезд группы "Газпром" в Санкт-Петербург придал качественный импульс развитию городского бизнеса. Дополнительные условия для роста получили многие сферы деятельности - в том числе рынки услуг, строительства, коммерческой недвижимости. Существенно расширился спектр возможностей для трудоустройства жителей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.