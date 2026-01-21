Кабмин обсудит финансирование пенсий в Донбассе и Новороссии

Правительство также рассмотрит выделение Роспотребнадзору средств на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии и другими государствами в обеспечении санитарной охраны территории

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство России проведет 22 января очередное заседание. В повестке - в том числе тема пенсий для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение расходов, связанных с пенсионным обеспечением граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сопроводительных материалах кабмина.

Будет также обсуждаться выделение Роспотребнадзору средств на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, другими государствами в обеспечении санитарной охраны территории, а также в укреплении региональной системы реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера.

"Проект распоряжения направлен на продолжение международного сотрудничества со странами ближайшего зарубежья по санитарно-эпидемиологическим вопросам", - пояснили в кабмине.

Планируется внести изменения в положение о Минэкономразвития РФ. Полномочия министерства должны привести в соответствие со статьей 4 закона о платформенной экономике, "согласно которой включение цифровой платформы в реестр посреднических цифровых платформ осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством".

Может быть скорректировано и положение о Минпромторге. За министерством планируется закрепить полномочия по мониторингу "соблюдения организаторами исследований товарных рынков требований к организации и осуществлению деятельности".