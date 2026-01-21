АКРА: совокупный объем рынка облигаций РФ вырос на 20% за год

При этом, по данным рейтингового агентства, в корпоративном сегменте долгового рынка в 2025 году совокупный прирост по непогашенному номиналу составил 13%, что заметно ниже темпов роста по итогам 2024 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу в рублевом эквиваленте вырос на 20% за год и составил 63,5 трлн рублей. Об этом говорится в "Бюллетене долгового рынка", опубликованном на сайте рейтингового агентства АКРА.

"По состоянию на 1 января 2026 года совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу в рублевом эквиваленте составил 63,5 трлн руб., увеличившись за прошлый год на 20%. Основным драйвером роста стал сегмент государственных облигаций, который прибавил 28% за счет существенного роста новых размещений облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне увеличения дефицита федерального бюджета", - отмечается в бюллетене.

При этом, по данным АКРА, в корпоративном сегменте долгового рынка в 2025 году совокупный прирост по непогашенному номиналу составил 13%, что заметно ниже темпов роста по итогам 2024 года (на уровне 24%) на фоне возросших погашений и переоценки валютных облигаций из-за укрепления курса рубля. "В целом, учитывая высокие процентные ставки, компании менее активно наращивали долг, при этом агентство ожидает, что последовательное смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать ускорению темпов роста корпоративного долга в 2026 году", - подчеркивается в документе.

В то же время на фоне начавшегося цикла снижения ключевой ставки в прошлом году произошло сокращение доходностей во всех эшелонах корпоративных облигаций, однако спреды доходностей между эшелонами оставались значительными. "Ключевыми факторами, оказавшими влияние на расширенность спредов, стали: рост количества дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций, переоценка кредитных рисков и понижение кредитных рейтингов ряда эмитентов, а также значительное увеличение объемов выпуска государственных облигаций", - добавили в АКРА.