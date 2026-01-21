Начался прием заявок на повторные торги по продаже аэропорта Домодедово

Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в повторных торгах по продаже столичного аэропорта Домодедово начался, заявки принимаются с 22 января 2026 года с 00:01 мск до 28 января 2026 года 17:00 мск. Проведение торгов запланировано на 29 января в 15:00 мск, следует из данных "ГИС торги".

Голландский аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, назначен на 29 января 2026 года. Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей. Шаг понижения - 10% от начальной цены (13,2 млрд рублей), цена отсечения - 66,1 млрд рублей.

Аукцион по продаже аэропорта, который должен был пройти 21 января, не состоялся - единственный претендент, индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, не был допущен до торгов.

В пресс-службе банка ПСБ, выступающего организатором продажи, сообщили, что повторные торги в формате голландского аукциона пройдут 29 января. Начальная цена аэропорта останется прежней, шаг понижения стоимости составит 10%, а максимально цена может упасть на 50%.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин в среду заявлял об ожидании министерства, что инвесторы для аэропорта Домодедово найдутся. Минтранс верит в "счастливую судьбу" столичного аэропорта.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.