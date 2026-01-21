АКРА: дефолты на рынке корпоративного долга в 2025 году допустили 23 компании

По данным агентства, общий уровень дефолтности по итогам года оказался невысоким

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дефолты на российском рынке корпоративного долга в 2025 году допустили 23 компании. Об этом говорится в "Бюллетене долгового рынка", опубликованном на сайте рейтингового агентства АКРА.

"В 2025 году на российском рынке корпоративного долга дефолты допустили 23 компании, при этом все они относились к эмитентам сегмента высокодоходных облигаций (с кредитными рейтингами на уровне BBB и ниже, а также без кредитных рейтингов). Кроме того, произошло заметное увеличение числа технических дефолтов и количества понижений кредитных рейтингов, свидетельствующее о нарастающих опасениях рейтинговых агентств относительно увеличения рисков неисполнения обязательств эмитентами корпоративного долга", - отмечается в бюллетене.

В то же время, по данным АКРА, общий уровень дефолтности по итогам 2025 года оказался невысоким: доля компаний, впервые допустивших дефолт, составила 3,2% от общего количества эмитентов корпоративных облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) при доле совокупного публичного долга данных эмитентов около 0,2% от всего объема корпоративного долга в обращении. При этом рынок корпоративного долга обеспечил высокую доходность, что в целом компенсировало риски инвестирования.

Несмотря на рост рисков, связанных с неисполнением обязательств по облигационным займам и ЦФА, агентство допускает, что, общий уровень дефолтности на российском рынке корпоративного долга в 2026 году будет оставаться умеренным при условии дальнейшего последовательного смягчения денежно-кредитной политики Банком России.