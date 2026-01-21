Россия намерена достичь "цифровой зрелости" к 2030 году

Это касается госуправления, социальной и экономической сфер, указано в утвержденном правительством плане

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия сохраняет планы по достижению к 2030 году полной "цифровой зрелости" в госуправлении, ключевых отраслях экономики и социальной сферы, включая здравоохранение и образование. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Планируется автоматизировать операции в рамках единых отраслевых цифровых платформ. Сделать это нужно с учетом ускоренного внедрения искусственного интеллекта, машинного обучения, технологий обработки больших объемов данных.

Задача по "цифровой зрелости" была обозначена еще в Едином плане по достижению национальных целей развития, принятом год назад. В новом плане, касающемся структурных изменений в экономике, этот показатель сохранен.

"Цифровой зрелости" в РФ добиваются поэтапно. К 2027 году планируется дойти до отметки в 67%, к 2028-му - 78%, 2029-му - 89%. К 2030 году ожидается 100%.

Среди конкретных мер - использование преимущественно отечественного программного обеспечения, обучение персонала, автоматизация деятельности благодаря использованию в ней искусственного интеллекта, цифровизация процессов внутри организаций. Власти рассчитывают, что достижение "цифровой зрелости" сделает более эффективным управление в этих сферах, обеспечит позитивные социальные, экономические, экологические эффекты.