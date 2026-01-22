ТАСС: госдолг Украины достиг $7 293 на человека

Общий размер государственного долга страны на конец 2025 года составлял $204,22 млрд

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Размер государственного долга Украины на одного человека достиг $7 293, что является рекордным показателем. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Согласно данным министерства финансов страны, общий размер государственного долга на конец 2025 года составлял $204,22 млрд. Из них на внешний долг приходится около $157 млрд. Таким образом, внешний долг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной Украине (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет $5,6 тыс., еще примерно $1,6 тыс. в расчете на человека приходится на внутренний долг.

Сумма несколько снизится, если посчитать еще украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется $6 276, из которых $4 830 - внешний долг. Однако, по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину и не связывают с ней свою судьбу.

Ранее в Киеве подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на $60-70 млрд.