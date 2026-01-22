ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В шести аэропортах РФ сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
03:11
обновлено 03:21
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Магаса, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара. 

РоссияИнгушетияКраснодарский крайСеверный КавказЧечняВолгоградская область