В шести аэропортах РФ сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Магаса, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара.