В пенсионном стаже предложили учитывать время ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет

Такая мера стала бы особенно актуальной в условиях дефицита дошкольных учреждений, а также для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, отметил зампред комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Многодетные матери смогут с 2026 года получить пенсионный стаж по уходу за каждым из детей, между тем учет стажа будет касаться только отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, при этом в пенсионном стаже следует учитывать и период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

"С 2026 года вступает в силу очень важное изменение, которое напрямую касается миллионов семей. Согласно подписанному постановлению, все периоды отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет будут полностью включаться в страховой стаж для пенсии. Раньше действовало ограничение - общий срок таких отпусков, зачитываемых в стаж, не мог превышать шесть лет. Теперь это ограничение снимается", - рассказал он.

Это значит, что многодетные матери, которые воспитывали пять, шесть или более детей, смогут получить за эти годы полноценный пенсионный стаж, и это серьезный шаг в признании заслуг родителей перед государством, считает депутат. "При этом, отвечая на частый вопрос граждан, хочу подчеркнуть: действующие правила учитывают для пенсии именно отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Тот период, когда мать или отец ухаживают за малышом после этого возраста, в настоящее время в страховой стаж не засчитывается", - указал Панеш. Это создает определенную проблему для семей, где по объективным причинам - отсутствие мест в яслях, состояние здоровья ребенка или иные семейные обстоятельства - родитель вынужден оставаться дома дольше: его трудовой вклад в это время государством не учитывается, констатировал парламентарий.

Исходя из принципа последовательной поддержки семьи, необходимо инициировать обсуждение следующего шага: рассмотреть возможность зачета в пенсионный стаж и тех периодов ухода за детьми, которые продолжаются после достижения ребенком возраста 1,5 лет - до 3 лет, подчеркнул Панеш. "Особенно это актуально для ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья или в условиях дефицита дошкольных учреждений в отдельных населенных пунктах. Эта мера стала бы логичным продолжением начатой реформы и продемонстрировала бы реальное понимание государством сложностей, с которыми сталкиваются семьи", - полагает он.