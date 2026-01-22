hh.ru: в Петербурге сфера розничной торговли испытывает большой дефицит кадров

Его пик пришелся на начало 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Самый большой дефицит кадров в Петербурге наблюдается в сфере розничной торговли, сообщается в исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

"По итогам 2025 года сфера розничной торговли испытывает острый кадровый дефицит. В Санкт-Петербурге средний hh. индекс в ретейле за 2025 год составил лишь 2,3 резюме на одну вакансию, что указывает на высокую конкуренцию работодателей за соискателей", - говорится в исследовании.

За 2025 год в Петербурге в сфере розничной торговли было опубликовано более 110 тыс. вакансий. Пик дефицита пришелся на начало 2025 года, когда на одну вакансию приходилось лишь 1,8 резюме. К концу года ситуация незначительно улучшилась - 2,8 резюме на вакансию. Но дисбаланс между спросом и предложением работодателей по-прежнему сохраняется.

Дефицит кадров и рост зарплат

В течение 2025 года работодатели постепенно повышали зарплатные предложения, чтобы привлечь работников сферы и успешно конкурировать за кадры. Если в январе минувшего года медианная предлагаемая зарплата составляла 66,3 тыс. рублей, то к декабрю она выросла до 71,8 тыс. рублей, увеличившись на 8% за год. При этом ожидания соискателей оставались стабильными на уровне 70 тыс. рублей, к концу года предложения рынка в среднем превысили ожидания кандидатов.

"Рынок труда в розничной торговле продолжает оставаться напряженным. Чтобы успешно конкурировать за кандидатов, компаниям необходимо не только повышать зарплатные предложения, но и внедрять современные HR-технологии, ускорять процессы подбора и улучшать условия труда", - отметила директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) Марина Хадина.