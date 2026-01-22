ProcessMi: в 60% компаний вложения в оптимизацию окупаются менее чем за год

Результат достигается за счет отказа от экстенсивной модели развития, а также сокращения потерь внутри процессов вместо расширения штата, указано в исследовании

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Порядка 60% российских компаний возвращают инвестиции в оптимизацию процессов с помощью технологий процессной аналитики и искусственного интеллекта менее чем за год. Об этом говорится в исследовании, предоставленном порталом ProcessMi, которое есть у ТАСС.

"По данным исследования, 60% компаний возвращают инвестиции в оптимизацию процессов менее чем за 12 месяцев. Для сравнения: еще несколько лет назад подобные инициативы рассматривались как долгосрочные IT-проекты с горизонтом окупаемости не менее 2-3 лет", - сказано в исследовании.

Согласно заключению экспертов, рост эффективности достигается прежде всего за счет отказа от экстенсивной модели развития, и вместо расширения штата компании сокращают потери внутри процессов. Так, более 72% участников исследования перешли от пилотных проектов к масштабированию и промышленному использованию процессной аналитики.

В качестве примера в исследовании приводится совокупный накопленный эффект от применения технологии интеллектуального анализа бизнес-процессов в банковском секторе за период 2018-2025 годов, который превысил 45 млрд рублей, а в телеком-секторе фиксируются ускорение обработки операций на 37% и экономический эффект около 60 млн рублей в год. "Если раньше использование ИИ рассматривалось как перспективное направление, то по итогам 2025 года ИИ-рывок стал базовым сценарием развития рынка процессной аналитики. <...> ИИ используется не как эксперимент, а как практический инструмент, позволяющий быстрее выявлять проблемы, понимать причины отклонений и принимать управленческие решения на основе фактических данных", - говорится в исследовании.

Исследование основано на опросе 141 представителя крупного и среднего бизнеса из ключевых отраслей экономики - финансового сектора, телекоммуникаций, промышленности, логистики и госсектора.