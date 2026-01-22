Эксперт Шиляева: число закрытых кофеен в Москве может вырасти на 10%

В условиях высокой ключевой ставки далеко не каждая сеть может позволить себе активное развитие, считает старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число закрытых кофеен в Москве может вырасти на 10% в 2026 году. Такое мнение высказала ТАСС старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

"Роста по сравнению с 2025 годом не ожидаем, так как в условиях высокой ключевой ставки и дорогих денег далеко не каждая сеть может позволить себе активное развитие. А вот закрыто будет примерно на 10% больше заведений, из-за роста операционных расходов, осторожного потребительского поведения и изменения налогового законодательства", - рассказала Шиляева.

По ее словам, в 2026 году будет закрыто порядка 5% от общего числа кофеен в Москве.

Согласно данным 2ГИС, в Москве на начало января 2026 года насчитывается порядка 2 500 стационарных кофеен и кафе (с посадочными местами), добавила Шиляева. В 2025 году открылось 212 кофеен, а закрылось 117 заведений.

По данным экспертов Commers Estate, в 2026 году в Москве могут закрыться 380 - 420 кафе и ресторанов, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Классические кофейни начали сокращение еще в 2025 году: минус 12% сетей. Причина понятна: аренда и продукты дорожают быстрее роста выручки, а конкуренция в шаговой доступности стала запредельной, объясняют аналитики. Формат "кофе на углу" перестал быть гарантией оборота.

В 2026 году московский ретейл входит в фазу жесткой очистки, рассказали ТАСС в Commers Estate. Закрываются не отдельные слабые точки, а целые форматы, которые больше не выдерживают текущую экономику. Речь прежде всего о кафе и ресторанах, fashion-магазинах, традиционных универсамах и крупных гипермаркетах. Давление идет сразу по нескольким фронтам: рост налоговой нагрузки, удорожание аренды и персонала, а также смещение спроса в онлайн.