Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,48%

К 07:10 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 786,36 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,48% и находился на уровне 2 783,81 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 786,36 пункта (+0,25%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.