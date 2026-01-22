Экспорт продуктов растениеводства в Алтайском крае в 2025 году вырос на 17%

Аграрии региона поставили на внешние рынки более 2,6 млн тонн продукции

БАРНАУЛ, 22 января. /ТАСС/. Аграрии Алтайского края в 2025 году нарастили экспорт продукции растительного происхождения на 17%, поставив на внешние рынки более 2,6 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).

"Аграрии Алтайского края в 2025 году на 17% улучшили экспортный результат 2024 года, отправив за рубеж более 2,6 млн тонн продукции растительного происхождения (2,26 млн тонн в 2024). Положительную динамику показали почти все категории растительной продукции, за исключением продуктов переработки зерна (крупы, хлопья, мука). Ожидаемо наибольший объем был отправлен в Китай - 1,23 млн тонн", - сообщили там.

Ключевым драйвером роста стал экспорт зернового сырья, объем которого вырос на 35%, до 1,1 млн тонн. Наибольшим спросом пользовалась пшеница, основные поставки которой пришлись на Казахстан. Также значительно увеличились поставки гороха, овса, кукурузы, сои и ячменя. Традиционно сильные позиции сохранила гречиха, почти весь объем которой купил Китай, другие направления экспорта - Казахстан и Япония.

Существенный рост на 20% показал и экспорт технических культур, достигший 540,2 тыс. тонн. Лидером здесь стал подсолнечник, поставки которого выросли на 53%, а также лен. Объем экспорта растительных масел остался на уровне предыдущего года - 361,8 тыс. тонн, причем 99,6% этого объема традиционно пришлось на Китай.

Единственной категорией, показавшей спад, стали продукты переработки зерна (крупы, мука, хлопья), экспорт которых сократился на 21%, до 240,3 тыс. тонн. При этом география поставок, например, гречневой крупы, расширилась, а ряд других круп, включая гороховую, поставленную по программе ООН в страны Африки, нарастил объемы.