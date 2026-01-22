Каждый четвертый опрошенный россиянин использует ИИ при онлайн-покупках

Самой популярной функцией, которой пользуются жители страны, стал показ похожих товаров, говорится в совместном исследовании сервиса "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Каждый четвертый опрошенный житель России пользуется функциями на основе искусственного интеллекта во время онлайн-шопинга. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса "Купер" и медиахолдинга Rambler&Co, текст которого есть у ТАСС.

"Большинство россиян знакомы с "умными" функциями интернет-магазинов - системой рекомендаций и предложений, автоподбором и прочими. Стоит отметить, что многие из этих технологий уже настолько органично встроены в интерфейсы маркетплейсов, что пользователи часто применяют их, не задумываясь об искусственном интеллекте "под капотом". Это объясняет высокую долю тех, кто не замечал такие функции (38%) и разрыв между общей осведомленностью (62%) и активным использованием (26% из тех, кто знает - 62%)", - говорится в тексте.

По данным опроса, самой популярной функцией, которой пользуются россияне, стал показ похожих товаров, при которой алгоритмы предлагают альтернативы, среди которых можно найти более подходящий вариант. Такой возможностью пользовались 36% опрошенных, знакомых с ИИ-инструментами. На втором месте - поиск товара по фото (25%). Тройку наиболее востребованных функций замыкают персональные рекомендации товаров (13%) - предложения, основанные на прошлых покупках.

Кроме того, 9% опрошенных использовали предсобранную корзину на базе предыдущих заказов. Еще 8% пробовали подбор модели или размера при покупке одежды или обуви на основе прошлых покупок, 5% обращались к умным чат-ботам в службах поддержки, а 4% - к голосовым помощникам для поиска товара, поделились аналитики.

Почти половина опрошенных (45%) считает, что "умные" функции сокращают время при поиске товаров, причем из них 8% нашли экономию существенной. В то же время каждый четвертый (26%) не почувствовал заметного эффекта, а 29% признались, что пока не использовали ИИ во время онлайн-шопинга. Более трети россиян (40%) в целом доверяют рекомендациям, которые для них формирует искусственный интеллект, 28% хотели бы видеть дальнейшие улучшения, а 32% пока не сформировали свое мнение о доверии умным сервисам.

Опрос проводился с 12 по 16 января 2026 года, в нем приняли участие 2 067 человек в возрасте от 18 до 60 лет.