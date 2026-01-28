В Подмосковье построят комплекс по производству гофрокартона за 4 млрд рублей

Инвестором выступает компания "Ступинский гофрокомбинат"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Ступинский гофрокомбинат" планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску готовой продукции из гофрированного картона в городском округе Ступино, инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Под производство выделен участок площадью 23 га без проведения торгов. Объем инвестиций превысит 4 млрд рублей. Срок реализации проекта - до 2029 года, а выход на проектную мощность - до 2035 года. На предприятии планируют ежегодно выпускать более 370 млн кв. м гофрокартона и изделий из него. Проект обеспечит создание 300 рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе уточнили, что инвестором выступает компания "Ступинский гофрокомбинат".

Отмечается, что гофрированный картон востребован в пищевой и химической промышленности, производстве бытовой техники и электронной коммерции. Запуск нового комплекса позволит увеличить предложение отечественной упаковки и снизить зависимость от импорта.