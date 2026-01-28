На Забайкальском дивизионе "Норникеля" началось строительство ЗИФ

Ожидаемый срок ввода фабрики - конец 2027 - начало 2028 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) началось в Забайкальском дивизионе "Норникеля" (Быстринский ГОК). Ожидаемый срок ввода фабрики - конец 2027 - начало 2028 года. Об этом сообщил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров, его слова приводятся в сообщении "Норникеля".

"В Забайкальском дивизионе компания приступила к строительству золотоизвлекательной фабрики. Проект позволит повысить сквозное извлечение, увеличить объемы и ускорить производство золота. Срок ввода в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2027 - начало 2028 года", - сказал он.

В 2025 году в ходе Восточного экономического форума было подписано соглашение о строительстве Быстринским ГОКом ЗИФ в Забайкалье стоимостью 31,5 млрд руб.

Быстринский проект является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий на Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 11,3 млн тонн руды в год. Предприятие добывает золото-медно-железные руды и производит золотой, медный и железорудные концентраты.

В декабре 2023 года "Норникель" сообщил, что Быстринский ГОК завершил перерегистрицию в России, а новой холдинговой компанией Быстринского ГОКа стало АО "Холдинговая компания Быстра". В результате перерегистрации распределение акций среди акционеров "Быстры" осталось неизменным: "Норникель" - 50,01%, "Интеррос" - 36,66% и United Resources Limited (структура фонда Hopu Investments) - 13,33%.