"Норникель" ждет в 2026 году снижения производства металлов платиновой группы

Это может произойти из-за изменения соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Норникель" ожидает, что в 2026 году производство металлов платиновой группы сократится из-за изменения соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья. Об этом заявил первый вице-президент - операционный директор компании Евгений Федоров, слова которого приводятся в сообщении "Норникеля".

"В 2026 году мы ожидаем некоторое снижение производства металлов платиновой группы в связи с изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья", - сказал он.

Компания прогнозирует, что в 2026 году производство палладия компанией составит 2,415 - 2,465 млн унций, платины - 616-636 тыс. унций. Выпуск никеля может достичь 193-203 тыс. тонн, а меди (без учета Забайкальского дивизиона) - 336-356 тыс. тонн.

Как сообщил журналистам Федоров, компания видит снижение производства в годовом сравнении, но важно понимать природу этого процесса. "Мы переходим к отработке вкрапленных руд с меньшим содержанием металлов. Это естественный жизненный цикл месторождений: чтобы продлить жизнь рудника на десятилетия, необходимо извлекать не только богатые руды, но и вкрапленные с относительно более низким содержанием полезных компонентов. Это экономически оправдано вдолгую", - подчеркнул он.

По словам Федорова, "Норникель" готовится к вовлечению в отработку богатых и медистых руд. Ключевой проект - шахта "Глубокая" на руднике "Скалистый". "Мы ушли на глубину почти 2 километра - таких глубоких горизонтов в России больше никто не разрабатывает. Это сложнейшая инженерная задача, но именно она позволит нам к 2028 году восстановить долю богатой руды в общей добыче", - отметил он.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 35,95% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций).