ЕАБР: взаимные инвестиции стран Азии и Евразийского региона достигли рекорда

Они составили $176 млрд

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Общий объем взаимных инвестиций стран Азии и Евразийского региона, включая Россию, растет непрерывно последние 10 лет и на середину 2025 года достиг рекордного уровня в $176 млрд. Об этом говорится в материалах Евразийского банка развития (ЕАБР), которые есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что основными инвесторами Евразийского региона выступают компании из Китая - $66,1 млрд (55% общего объема), стран Персидского залива - $23,9 млрд (20%), Турции - $12,3 млрд (15,5%) и Индии - $6,8 млрд (5,7%). В совокупности на них приходится около 96% всех накопленных привлеченных инвестиций из азиатских стран.

"Китай сохраняет статус крупнейшего инвестора и продолжает расширять свое присутствие за счет диверсификации отраслевой структуры инвестиций и роста числа проектов меньшей капиталоемкости. География китайских инвестиций отличается высокой степенью охвата: проекты с участием китайского капитала реализуются в 12 из 13 стран Евразийского региона", - отмечают эксперты ЕАБР.

В страновом разрезе около 90% всех китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сосредоточено в пяти странах: России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Туркменистане. Основной прирост инвестиций пришелся на 2020-2022 годы, преимущественно за счет энергетических, промышленных и инфраструктурных проектов.

Россия является крупнейшим получателем китайских инвестиций. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций вырос с $7,3 млрд в 2016 году до $17,4 млрд к середине 2025 года.

Россия также является основным направлением турецких инвестиций. С 2023 года объем ПИИ вырос на $0,3 млрд и достиг $5,3 млрд.

Экспорт капитала

"Страны Евразийского региона выступают активными экспортерами капитала. По состоянию на конец первого полугодия 2025 г. объем их ПИИ во странах Азии достиг $56,6 млрд, увеличившись на 12,5% за последние полтора года", - отмечает ЕАБР.

Основными странами-реципиентами выступают Турция (78% всех инвестиций), Индия (12%), Вьетнам (4%) и Китай (2%).

Ключевыми экспортерами капитала из Евразийского региона остаются Россия, Азербайджан и Казахстан, на которые совокупно приходится почти весь объем исходящих инвестиций в страны Азии. Доля России составляет 72%, что обусловлено масштабом ее корпоративного сектора и исторически сформированным присутствием в электроэнергетике, переработке и инфраструктуре за пределами региона. Азербайджан обеспечивает 23% исходящих ПИИ, преимущественно за счет вложений в нефтегазовый и нефтеперерабатывающий сектора, тогда как вклад Казахстана (4%) постепенно расширяется за счет инвестиций в финансовые услуги и девелопмент.