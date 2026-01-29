Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,09%

К 07:10 мск показатель перешел к росту и находился на отметке 2 790,46 пункта

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,09% и находился на уровне 2 785,59 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на отметке 2 790,46 пункта (+0,09%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.