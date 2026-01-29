Новосибирские власти хотят вернуться к планированию крупных проектов в 2027 году

В 2025 году область поставила на паузу новые инициативы

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где из-за макроэкономической обстановки планирование новых крупных проектов было приостановлено, планируют вернуться к реализации бюджета развития с 2027 года. Об этом в ходе сессии законодательного собрания сообщил губернатор региона Андрей Травников, передает корреспондент ТАСС.

По данным губернатора, в Новосибирской области темпы роста внутреннего регионального продукта, собственных доходов региона после 2021 года составляли от 15 до 20% ежегодно. Однако в последние два года макроэкономическая ситуация существенно сказалась на собственных доходах региона и ряде экономических показателей, и в 2025 году область поставила на паузу новые инициативы по крупным проектам.

"При исполнении бюджета 2025 года и планировании на 2026 год главный приоритет мы отдали выполнению социальных обязательств перед гражданами, содействию решения задач СВО и национальным проектам. При этом рассчитывая, что начиная с 2027 года вложенные инвестиции и накопленный за предыдущие годы опыт реализации крупных инвестиционных проектов позволят вернуться к планированию и реализации бюджетов развития", - сказал глава региона, выступая с отчетом о своей работе за 2025 год. Он добавил, что также рассчитывает на восстановление темпов прироста экономики до уровня предыдущих лет.

Травников уточнил, что по итогам 2024 и 2025 годов соотношение сальдированного финансового результата всех организаций к внутреннему региональному продукту откатилось на уровень 2019-2020 годов, до 7 млрд рублей на 100 млрд рублей ВРП. "Вслед за экономикой и областной бюджет стал испытывать недостаток доходов от налогов на прибыль", - добавил губернатор. Так, в 2024 году Новосибирская область недополучила 19,5 млрд рублей от налога на прибыль организаций, в 2025 году - более 22 млрд рублей. При этом налог на прибыль формирует почти треть собственных доходов облбюджета.

По данным главы региона, несмотря на макроэкономические сложности, в 2025 году положительная динамика сохранилась по ряду экономических показателей. Так, ВРП, предварительно, составил 2,72 трлн рублей с индексом 102% к 2024 году. Продолжается рост оборота розничной торговли и общепита, число субъектов малого и среднего (МСП) бизнеса в регионе увеличилось на 4 тыс. за год, до 156 тыс. субъектов. Оборот МСП увеличился на более чем 5% до 2,8 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал, по прогнозу, сохранится на уровне 2024 года. Тогда показатель достиг исторического максимума - более 590 млрд рублей. В регионе реализуются 89 масштабных инвестпроектов, по итогам года он занял 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Благодаря механизму поддержки новых инвестпроектов на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры направлено более 15,5 млрд рублей.