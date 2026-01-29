Цена на золото в Японии второй день подряд обновляет исторический максимум

По мнению местных аналитиков, интерес инвесторов к золоту продолжает расти на фоне опасений снижения независимости Федеральной резервной системы США, руководство которой жестко критикует президент Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Цена грамма золота в Японии вышла на отметку в 32 248 иен (около $210 по текущему курсу), второй день подряд обновляя исторический максимум. Это следует из данных Tanaka Kikinzoku, ведущего в стране продавца драгоценных металлов.

Цена грамма золота в Японии также впервые в истории превысила отметку в 30 тыс. иен.

По мнению местных аналитиков, интерес инвесторов к золоту продолжает расти на фоне опасений снижения независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, руководство которой жестко критикует президент Дональд Трамп. В этих условиях инвесторы рассматривают золото как надежный актив.