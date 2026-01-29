Сеть ТЦ "Мега" бесплатно предоставит НКО площадки для проведения мероприятий
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федеральная сеть торговых центров "Мега" поможет развитию некоммерческих организаций (НКО) и местных сообществ, бесплатно предоставив свои площадки для проведения различных мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе сети. Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и экосистемой Добро.рф.
"Поддержка, особенно на первом этапе жизни организации, нужна многим: субсидии, консультации, место для офиса, залы для проведения мероприятий. Часто бывает так, что формат продуман, команда собрана, но поиск и оплата подходящей площадки даже самые сильные идеи останавливают. Поэтому поддержка НКО - наша общая задача: и государства, и институтов развития, и бизнеса. Рад, что в это дело включилась МЕГА", - цитирует пресс-служба председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политике, руководителя экосистемы Добро.рф Артема Метелева.
По его словам, в России в настоящий момент закрывается больше НКО, чем открывается. "Уверен, что благодаря большому потоку людей в торговых центрах, НКО станут ближе к своим благополучателям, а значит, больше людей смогут узнать про их услуги и получить помощь", - считает председатель комитета.
Генеральный директор сети Оксана Козлова отметила, что "Мега" всегда сотрудничала с объединениями активных жителей. "Каждый год на площадках наших торговых центров проводятся сотни успешных мероприятий для десятков тысяч людей. Сейчас мы планируем выстраивать крепкие и долгосрочные партнерства - хотим стать надежным другом и вторым домом для местных сообществ и НКО", - приводит пресс-служба слова Козловой. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, площадки и техника для проведения мероприятий будет предоставляться бесплатно.
По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, агентство работает над формированием инфраструктуры поддержки развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий. "Объединение крупного бизнеса и экспертов в сфере развития добровольчества при методологической поддержке АСИ откроет новые возможности для создания условий, в которых сектор может расти, находить партнеров, расширять спектр социальных услуг и форматов поддержки инициатив граждан", - подчеркнула она.
14 торговых центров "Мега" функционируют в 11 российских городах-миллионниках. В каждом центре есть специализированные площадки для проведения массовых мероприятий. В пресс-службе отметили, что все пространства "Меги" приспособлены для организации событий любого формата, включая и масштабные фестивали с тысячами посетителей, и небольшие встречи на несколько десятков участников.