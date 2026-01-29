Сеть ТЦ "Мега" бесплатно предоставит НКО площадки для проведения мероприятий

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что поддержка, особенно на первом этапе жизни организации, нужна многим

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федеральная сеть торговых центров "Мега" поможет развитию некоммерческих организаций (НКО) и местных сообществ, бесплатно предоставив свои площадки для проведения различных мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе сети. Проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и экосистемой Добро.рф.

"Поддержка, особенно на первом этапе жизни организации, нужна многим: субсидии, консультации, место для офиса, залы для проведения мероприятий. Часто бывает так, что формат продуман, команда собрана, но поиск и оплата подходящей площадки даже самые сильные идеи останавливают. Поэтому поддержка НКО - наша общая задача: и государства, и институтов развития, и бизнеса. Рад, что в это дело включилась МЕГА", - цитирует пресс-служба председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политике, руководителя экосистемы Добро.рф Артема Метелева.

По его словам, в России в настоящий момент закрывается больше НКО, чем открывается. "Уверен, что благодаря большому потоку людей в торговых центрах, НКО станут ближе к своим благополучателям, а значит, больше людей смогут узнать про их услуги и получить помощь", - считает председатель комитета.

Генеральный директор сети Оксана Козлова отметила, что "Мега" всегда сотрудничала с объединениями активных жителей. "Каждый год на площадках наших торговых центров проводятся сотни успешных мероприятий для десятков тысяч людей. Сейчас мы планируем выстраивать крепкие и долгосрочные партнерства - хотим стать надежным другом и вторым домом для местных сообществ и НКО", - приводит пресс-служба слова Козловой. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, площадки и техника для проведения мероприятий будет предоставляться бесплатно.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, агентство работает над формированием инфраструктуры поддержки развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий. "Объединение крупного бизнеса и экспертов в сфере развития добровольчества при методологической поддержке АСИ откроет новые возможности для создания условий, в которых сектор может расти, находить партнеров, расширять спектр социальных услуг и форматов поддержки инициатив граждан", - подчеркнула она.

14 торговых центров "Мега" функционируют в 11 российских городах-миллионниках. В каждом центре есть специализированные площадки для проведения массовых мероприятий. В пресс-службе отметили, что все пространства "Меги" приспособлены для организации событий любого формата, включая и масштабные фестивали с тысячами посетителей, и небольшие встречи на несколько десятков участников.