На модернизацию и ремонт новосибирских ТЭЦ потратят 12 млрд рублей в 2026 году

На ТЭЦ-3 планируют заменить две турбины и начать проектирование нового котла

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Годовые вложения в модернизацию и ремонт пяти новосибирских ТЭЦ составят 12 млрд рублей в 2026 году. Это соответствует уровню 2025 года, сообщила пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"Годовые вложения в генерацию Новосибирской области - модернизация и ремонт пяти ТЭЦ - составят 12 млрд рублей, компания сохраняет достигнутый в 2025 году объем вложений. Проекты модернизации и ремонтной кампании традиционно ориентированы на поддержание надежности, эффективности и экологичности работы оборудования", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что основные мероприятия пройдут на ТЭЦ-3 - планируется полная замена двух турбин и начало проектирования нового котла. В ходе ремонтной программы на теплоэлектростанциях будут реализованы не менее девяти крупных проектов, добавили в пресс-службе.

По плану, инвестиционные вложения в новосибирские ТЭЦ и Барабинскую ТЭЦ составят почти 3 млрд рублей. В частности, планируется замена двух трансформаторов на ТЭЦ-3, техперевооружение турбогенератора на ТЭЦ-4 и модернизация двух турбогенераторов на Барабинской ТЭЦ. Также к 2029 году СГК планирует установить приборы онлайн-контроля на шести дымовых трубах тепловых электростанций города. На ТЭЦ-5 в этом году планируется монтаж силоса объемом 1 тыс. кв. м, автоматизированного оборудования для сбора и отгрузки золы на четырех энергоблоках.

Помимо этого, добавили в СГК, в рамках федеральных программ на ТЭЦ-3 планируется выполнить обновление турбогенератора №11. В 2027 году установленная электрическая мощность станции увеличится еще на 20 МВт. В целом проект повысит электрическую мощность с 497 до почти 537 МВт, или на 8%. Также ТЭЦ начала подготовку к новому масштабному проекту по программе КОММод 2029.

О компании

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии и Тувы.