Большинство опрошенных россиян считают дорогими товары от 5 тыс. рублей

По данным сервиса "RWB исследования", дорогой верхней одеждой потребители называют вещи стоимостью более 10 тыс. рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Опрошенные жители России считают дорогими товары со средней стоимостью от 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "RWB исследования" объединенной компании Wildberries & Russ, которые есть у ТАСС.

"В таких категориях, как автотовары, малая бытовая техника и обувь, порог дороговизны, по ощущениям покупателей, - от 5 тыс. рублей", - говорится в тексте.

В то же время в случае товаров для ремонта чек за одну позицию должен быть выше 7 тыс. рублей. Дорогой верхней одеждой потребители называют вещи стоимостью более 10 тыс. рублей. В категории ноутбуков и компьютеров дорогой россияне назвали технику от 40 тыс. рублей, в крупной бытовой технике - от 30 тыс. рублей, а в сегменте смартфонов - от 25 тыс. рублей, поделились аналитики.

Среди наиболее важных факторов, которые имеют значение для покупателей при выборе дорогого товара офлайн или онлайн, - легкость возврата при необходимости (49%), возможность оценить товар вживую до покупки или оплаты (48%), а также положительные отзывы от других покупателей (48%).

При этом в качестве важного обстоятельства при выборе дорогого товара женщины чаще называют наличие официальной гарантии от производителя (50% против 38%), а мужчины - репутацию магазина или маркетплейса (27% против 18%) и отзывы на продавца (16% против 9%). Для покупателей, которые живут в городах с населением менее 1 млн человек, важность имеет возможность приобрести товар в рассрочку или кредит (29% против 18% среди жителей крупных городов).

По данным опроса, в среднем 46% опрошенных приобретали дорогие товары на Wildberries. При этом для половины этих покупателей такие покупки - систематические: 85% оформляли заказы более одного раза, а каждый десятый - более 10 раз. Чаще выбирали дорогой товар на маркетплейсе мужчины (55% против 42% среди женской аудитории) и покупатели с доходом от 150 тыс. рублей (57%). В опросе приняли участие 1 835 покупателей из России в возрасте от 18 лет.