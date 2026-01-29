Экс-владельцы "Макфы" не смогли оспорить передачу государству их квартир

Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры

Михаил Юревич © Александра Мудрац/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Челябинский областной суд подтвердил законность передачи государству по иску Генпрокуратуры квартир, принадлежавших бывшим владельцам "Макфы" и экс-сотрудникам компании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Игорь Трунов.

"Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и 11 бывших сотрудников не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска 30 октября 2025 года сообщалось, что суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры и передал в собственность государства 63 квартиры бывших владельцев "Макфы", расположенные в различных городах России. В суде отмечали, что изъятие квартир по антикоррупционным искам, поступление их в доход Российской Федерации направлено на восстановление социальной справедливости и солидарности в сфере борьбы с коррупцией.

Со ссылкой на адвоката 23 января 2025 года сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 рублей и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ, солидарно со всех - государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

Изъятие "Макфы"

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании "Макфа" и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", "Первый хлебокомбинат", "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.

Исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".