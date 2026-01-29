Стоимость серебра обновила исторический максимум

К 09:26 мск стоимость драгметалла находилась на уровне $120,03 за тройскую унцию

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $120 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 09:20 мск, цена на драгметалл росла на 5,84% и составляла $120,17 за тройскую унцию.

К 09:26 мск стоимость серебра находилась на уровне $120,03 за тройскую унцию (+5,73%). В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $5 617,6 за тройскую унцию (+5,19%).