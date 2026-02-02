Минэнерго введет механизм "бери или плати" для потребителей с мощностью от 670 кВт

Проект постановления правительства предусматривает оплату услуг по передаче электроэнергии не по фактическому объему потребления, а исходя из максимальной мощности, заявленной при технологическом присоединении к электросетям

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Кирсанов/ ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минэнерго России планирует применять механизм "бери или плати" (take or pay) в отношении новых потребителей электроэнергии с присоединенной мощностью от 670 кВт. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Механизм take or pay, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, предусматривается для новых потребителей присоединенной мощностью от 670 кВт", - подчеркнули в Минэнерго.

Министерство подготовило проект постановления правительства, предполагающий внедрение принципа "бери или плати" в электроэнергетике для новых промышленных потребителей. Документ предусматривает оплату услуг по передаче электроэнергии не по фактическому объему потребления, а исходя из максимальной мощности, заявленной при технологическом присоединении к электросетям.

Газета "Коммерсантъ" ранее написала, что правительство приняло решение о внедрении такого механизма. В соответствии с этим решением Минэнерго должно до 15 апреля внести проект постановления о его применении для новых потребителей.

В сентябре 2025 года член правления "Русгидро" Роман Бердников заявлял, что группа поддерживает использование механизма "бери или плати" в электроэнергетике. Аналогичную позицию высказывал и глава "Россетей" Андрей Рюмин, отмечая, что такой подход может решить проблему подключения к сетям мощностей, которые впоследствии не используются.

В свою очередь замначальника управления регулирования в электроэнергетике ФАС России Сергей Гафаров подчеркивал, что служба не видит рисков для тарифообразования в случае перехода на принцип "бери или плати" для новых промышленных потребителей.