В ДНР планируют создать два машиностроительных завода за 1,3 млрд рублей

Предприятие будет специализироваться на выпуске горно-шахтного оборудования

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный комитет ДНР одобрил два масштабных проекта по созданию машиностроительных предприятий до 2033 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

"Инвестиционный комитет ДНР признал масштабным проект создания машиностроительного завода "Вистек" в Донецке, который займется выпуском продукции для горнодобывающей, металлургической, транспортной и энергетической отраслей. Заявленные инвестиции - 970 млн рублей. Еще один проект - создание предприятия "Донецкгормаш" на базе одного из машзаводов ДНР с более 358 млн рублей инвестиций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятие "Донецкгормаш" будет специализироваться на выпуске горно-шахтного оборудования, включая очистные комбайны для добычи угля, конвейерное и подъемное оборудование, насосные станции и гидросистемы. Проект "Вистек" планируется реализовать до 2031 года, "Донецкгоррмаш" - до 2033-го.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При присвоении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса, созданная в августе 2022 года.