Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня поднялся до 10,99 рубля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,51%, до 2 768,56 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,18% - до 1 132,34 пункта. Курс юаня поднялся на 6 коп., до 10,99 руб.

"Индекс Мосбиржи в понедельник продолжил курсировать в области 2 750 - 2 780 пунктов, торгуясь в умеренном минусе. <...> ЕС в рамках очередного пакета санкций рассматривает возможность замены "потолка цен" на нефть РФ запретом на услуги по ее транспортировке, также могут быть введены ограничения на поставку российских меди и платины", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, оказались акции ВТБ (+4,57%), "Позитива" (+4,04%), ОГК-2 (+3,39%), "М.Видео" (+3,29%) и "Русгидро" (+2,54%).

Лидерами понижения, по его словам , оказались бумаги "Эн плюс груп" (-2,23%), "Русснефти" (-2,23%), "Роснефти" (-2,16%), "Русала" (-2,04%) и "Северстали" (-1,56%).

Прогноз на 3 февраля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 3 февраля - 2 720 - 2 820 пунктов. Краткосрочный прогноз по курсам рубля к юаню - 10,9-11,2 руб., к доллару - 76-78 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 3 февраля - 76-78 руб., 89-91 руб. и 10,9-11,4 руб., соответственно.