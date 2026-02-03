АСИ и ВЭБ создают условия для запуска инвестпроектов в любом регионе России

Также агентство реализует конкурс растущих российских брендов "Знай наших"

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ работают над тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для запуска инвестиционных проектов в любом регионе России, независимо от территориального расположения, в том числе сокращая издержки для бизнеса. Об этом сообщила журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе бизнес-миссии в Красноярский край с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"По повестке предпринимательства и повышения качества жизни мы, безусловно, работаем вместе с нашим председателем экспертного совета [АСИ] Игорем Ивановичем Шуваловым со всей экосистемой ВЭБ.РФ. <…> Это и федеральные реформы, региональные реформы, которые направлены на сокращение инвестиционно-строительного цикла, на сокращение всех процедур и издержек для бизнеса, чтобы любой инвестиционный проект можно было быстро запустить в любом регионе вне зависимости, опять же, от территориального положения. Поэтому мы в этом направлении вместе работаем", - сказала она.

Чупшева также напомнила, что АСИ в рамках совместной работы с ВЭБ также реализует конкурс растущих российских брендов "Знай наших", благодаря которому десятки компаний ежегодно получают поддержку, в том числе увеличивая узнаваемость бренда и экономические показатели. "Это и технологическое предпринимательство, формирование всей системы поддержки такого бизнеса. Это и наша большая программа национальной модели улучшения инвестиционного климата", - добавила глава АСИ.